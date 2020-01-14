رياضة | بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن السنغالي "أليو بادجي" مهاجم الأهلي المُنتظر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن السنغالي "أليو بادجي" مهاجم الأهلي المُنتظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل السنغالي أليو بادجي مهاجم فريق رابيد فينا النمساوي دائرة ترشيحات النادي الأهلي للانضمام لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر بالموسم الحالي، في ظل تراجع مستوي الثنائي مروان محسن ووليد أزارو.

ورشح بعض الوكلاء السنغالي "بادجي" صاحب الـ22 عامًا للانضمام للنادي الأهلي، نظرًا للإمكانيات الفنية التي يتمتع بها اللاعب، بالإضافة للقوة البدنية والقدرات التهديفية العالية له، حيث ينتهي عقده مع النادي النمساوي في صيف عام 2022.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز المعلومات والأرقام من مشوار السنغالي "بادجي" مهاجم الأهلي المنتظر:-

- أليو بادجي من مواليد 10 أكتوبر لعام 1999 في السنغال ويبلغ عمره (22 عامًا)، ويلعب في مركز المهاجم الصريح، يبلغ طوله 1.989 سم، يجيد اللعب بالقدم اليمني، وتبلغ قيمته التسويقية 1 مليون يورو.

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- بدأ المهاجم السنغالي مشواره مع كرة القدم عام 2015 مع فريق كاسا سبورت السنغالي واستمر معه لمدة عامين وحتي 2017.

- انتقل "بادجي" لصفوف فريق يورجوردينس السويدي واستمر معه حتي 2019، حيث بدأ في فريق الشباب قبل تصعيده للفريق الأول، ولعب المهاجم السنغالي 70 مباراة، وسجل 27 هدفًا، وصنع 7 اهداف وحصل على 5 إنذارات، وبطاقتين حمراء، وحقق لقب كأس السويد موسم 2017 / 2018.

- وذكرت تقارير صحفية تلقي اللاعب السنغالي عرضًا من أحد الأندية الصينية في يناير 2019 للإنتقال إليه، ولكنه فضل الإنضمام لصفوف فريق رابيد فيينا النمساوي مقابل 1 مليون و500 ألف يورو.

- لعب "بادجي" 34 مباراة مع فريق رابيد فيينا النمساوي وسجل 9 أهداف وصنع 3 أهداف وحصل على6 انذارات، وخاض مع الفريق 16 مباراة هذا الموسم وسجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد.

- شارك أليو بادجي مع منتخب السنغال تحت 20 عامًا في بطولة أمم إفريقيا 2017، وسجل هدف في شباك منتخب غينيا، وخسر فريقه في المباراة النهائية أمام زامبيا 2-0، كما شارك في بطولة كأس العالم في نفس العام، وخاض 5 مباريات وصنع هدف وحيد وودع منتخب بلاده البطولة من دور الـ16 أمام المكسيك.