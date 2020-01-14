رياضة | 11 مباراة تنتظر سيراميكا في الدور الثاني بدوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 11 مباراة تنتظر سيراميكا في الدور الثاني بدوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق سيراميكا 11 مباراة خلال مشواره بالدور الثاني ، للموسم الحالي، من دوري القسم الثاني.

يتصدر فريق سيراميكا قمة المجموعة الثانية، للقسم الثاني في الدور الأول برصيد 27، حيث خاض، 11 مباراة، حقق خلالهم الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 3 مباريات ، ولم يلتقي أى هزيمة، سجل لاعبيه 16 هدف عن طريق شادى حسين هداف المجموعة برصيد 6 أهداف، يليه أحمد غنيم برصيد 4 أهداف وهدفين لكلا من عبد الله بيكا ومحمد جمال وهدف لـ محمد سانيه وعاشور الأدهم، وسكنت شباكه 5 أهداف.

يقدم "الخليج 365 الرياضي" مباريات سيراميكا في الدور الثاني.

1- الداخلية مع سيراميكا

2-سيراميكا مع النصر

3- سيراميكا مع بتروجت

4- الزرقا مع سيراميكا

5- سيراميكا مع القناة

6- الترسانة مع سيراميكا

7- سيرميكا مع كوكاكولا

8- منتخب السويس مع سيراميكا

9- سيراميكا مع النجوم

10- المريخ مع سيراميكا

11- سيراميكا مع شبين

يقود فريق سيراميكا هيثم شعبان مدير فني ومحمد يسرى مدرب عام ومحمود معاذ وعمرو أبو الحسن مدربين ومصطفى عفيفي مدرب حراس مرمى، ولويز اندرى مخطط أحمال، وأحمد الكيلاني مدير إداري، وخالد الجرجاوي إداري، وعمرو عبد الرؤوف، ومحمد عبد السلام مدلكان، ومعتز البطاوي مشرف عام على الكرة ٠

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 27 نقطة

2- الداخلية 19 نقطة

3- القناة 19 نقطة

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4- منتخب السويس 17 نقطة

5- كوكاكولا 16 نقطة

6- بتروجت 15 نقطة

7- النجوم 14 نقطة

8- جمهورية شبين 14 نقطة

9- النصر 14 نقطة

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا 4 نقاط