رياضة | تعرف على مشوار النصر في الدور الثاني بدورى القسم الثاني

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يفتح نادى النصر مشواره بالدور الثاني للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني، يوم الأحد 20 يناير، بمواجهة فريق كوكاكولا.

مباريات النصر في الدور الثاني ..

1- النصر مع كوكاكولا

2- سيراميكا مع النصر

3- النصر مع منتخب السويس

4- النصر مع بتروجت

5- النصر مع النجوم

6- الزرقا مع النصر

7- النصر مع المريخ

8- القناة مع النصر

9- النصر مع شبين

10- الترسانه مع النصر

11- الداخلية مع السكة الحديد

حصاد النصر في الدور الأول

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إحتل فريق النصر المركز التاسع برصيد 14 نقطة، من 11 مباراة، خلال مشواره بالدور الأول، حقق خلالهم الفوز في 4 مباريات، وتعادل في مبارتان، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات ، سجل لاعبيه11 هدف عن طريق إبراهيم بابا 4 أهداف، ومحمود السيد 3 أهداف، وهدف لكل من، أحمد حسين وجودة أيمن وأحمد داهش، وأحمد خليل كالوشا وسكنت شباكه 13 هدف.

يقود النصر جهاز فني يضم سيد عيد مدير فني، وعبد العاطي السيد مدرب عام ونافع السعيد مدرب، وهاشم الدسوقي مدرب حراس مرمى، ومحمد رفعت طيب، ومحمد مصطفى أخصائي علاج طبيعي، ومدحت محمد مدير إداري، وعمرو عبد الحق مشرف عام على الكرة.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 27 نقطة

2- الداخلية 19 نقطة

3- القناة 19 نقطة

4- منتخب السويس 17 نقطة

5- كوكاكولا 16 نقطة

6- بتروجت 15 نقطة

7- النجوم 14 نقطة

8- جمهورية شبين 14 نقطة

9- النصر 14 نقطة

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا 4 نقاط