رياضة | سعد سمير يظهر في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد سمير يظهر في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي عصر اليوم الثلاثاء، الذي شهده ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وأطمأن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر واللاعبين على حالة مدافع الأهلي، بالإضافة إلى عقد خالد محمود طبيب الفريق جلسة سريعة مع سعد سمير للاضطلاع على البرنامج العلاجي الذي سيؤديه خلال الفترة المقبلة.

وعاد سعد سمير من ألمانيا، بعد خضوعه لعملية جراحية بعد تعرضه لقطع في وتر أكيلس خلال مبارلة فريقه أمام بلاتينيوم ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبدأ مدافع الأهلي تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعي، وأوضح الجهاز الطبي أن سعد سمير سيعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددًا، للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلي الذى سيقوم به في القاهرة بعدها، ويغيب سعد سمير عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر على خلفية الجراحة التي أجراها.

وسيبدأ سمير في برنامج علاجى وضعه الخبير الألماني فويلر الذي أجرى العملية الجراحية، بعد خوض تدريبات العلاج الطبيعى لمدة عشرة أيام في المانيا عقب إجرائه الجراحة الأسبوع الماض.