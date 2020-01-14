رياضة | موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ليفربول ومانشستر يونايتد يوم الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441 هجريًا على ملعب آنفيلد فى مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الأسبوع 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي .

وعلى الرغم من الفارق الكبير فى النقاط بين الفريقين إلا أن محبى كرة القدم فى جميع أنحاء العالم فى انتظار هذه القمة الإنجليزية من أجل الاستمتاع بالأداء المتميز للفريقين، نظرًا لمكانتهما الكبيرة وتاريخهم الحافل في عالم كرة القدم.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر فى لقائه فى كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام مانشستر سيتى 3-1 و فاز فى آخر لقاءاته فى الدورى الإنجليزى أمام فريق نورويتش سيتي متذيل جدول ترتيب الدوري بنتيجة 4-0.

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يمتلك الشياطين الحمر 34 نقطة من 22 مباراة لعبهم فى الدورى الإنجليزى ، ويحتل المركز الخامس فى ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن، بينما فريق ليفربول يحتل المركز الأول فى جدول الترتيب برصيد 61 نقطة حصل عليهم من 21 مباراة لعبهم في المسابقة ولديه مباراة مؤجلة.

ويقدم الريدز هذا الموسم أداء متميزًا جدًا، حيث تمكن من الفوز فى جميع لقاءاته فى البريميرليج حتى الآن، باستثناء مباراة واحدة فقط تعادل فيها 1-1 و كانت هذه المباراة أمام غريمه التقليدي مانشستر يونايتد .

و يسعى الفريقين للظهور بأفضل شكل خلال هذه المباراة المرتقبة وبالطبع يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز فهل يتمكن زملاء محمد صلاح من استكمال سلسلة انتصاراتهم أم يكون للشياطين الحمر كلمة اخرى؟

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

وتقام مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد على ملعب الآنفيلد معقل فريق الريدز يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020 القادم ومن المثرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت السعودية و 18:30 مصر ويقود طاقم التحكيم كريج بوسون، وستذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2 التابعة لشبكة قنوات بي ان سبورت النقال الحصري لمبارايات الدوري الانجليزي .