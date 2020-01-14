رياضة | رسميا.. المنيا يضم محمود المنشاوي بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. المنيا يضم محمود المنشاوي بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي المنيا في التعاقد مع اللاعب محمود المنشاوي، لاعب فريق الألومنيوم، وذلك من أجل تدعيم الفريق المنياوي في فتره الإنتقالات الشتوية، بدوري القسم الثاني.

وقام اللاعب بالتوقيع للفريق المنياوي، لمدة موسم ونصف، بناءا على طلب طارق السيد المدير الفني للمنيا، الذي أبدى رغبتة في الحصول على توقيع اللاعب لدعم صفوفه.

ويحل فريق نادي المنيا ضيفا على فريق سوهاج، الأحد القادم، في المباراه التي سيشهدها ملعب سوهاج، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقة دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي الصعيد .

ويقود المنيا فنيا هذا الموسم، طارق السيد مديرا فنيا، وطارق السكران مدرب عام، ووليد اوشا مدرب مساعد، ووائل حسين طبيب الفريق، ومحمد السيد اخصائي علاج طبيعي، ومحمد دكروري مدرب أحمال، ومصطفي احمد الشهير بحركات مدلك، وامير مختار مدير إداري، وسامر السيد إداري.