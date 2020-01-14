رياضة | عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويستضيف الأهلي نظيره طنطا في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
وضمت قائمة الأهلي كلًا من :-
حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفى شوبير.
الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر ابراهيم – علي معلول- أحمد فتحي – محمد هاني – محمود وحيد.
الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسين الشحات – جيرالدو – محمود عبد المنعم كهربا.
الهجوم: جونيور أجايي – صلاح محسن – وليد أزارو- مروان محسن.
فيما تم استبعاد كلا من :-
محمد محمود وحمدي فتحي وسعد الدين سمير وشريف إكرامي ورمضان صبحي ووليد سليمان بسبب الإصابة، وأليو ديانج للإيقاف، وصالح جمعة وحسين السيد وأيمن أشرف وحسام عاشور وعمار حمدي لوجة نظر فنية.