رياضة | بلفيا بطلا للنسخة السابعة من دورى مراكز شباب في بنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلفيا بطلا للنسخة السابعة من دورى مراكز شباب في بنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتنص مركز شباب بلفيا بطولة دورى مراكز الشباب ببنى سويف بنسختها السابعة وذلك بعد نجاحه فى تحقيق فوز بنتيجة 1/2 على نظيره مركز شباب سمسطا وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف .

بلفيا بدأ المباراة بتشكيل مكون من محمود عبد النبي ومصطفى محمد وعبد الرحمن محمود ومحمد ماجد وطه عبد الجواد وعبد الرحمن محمد ومصطفى فتحى وعبد الرحمن ناصر ويوسف سيد عامر وحجاج سيد .

فيما بدأ سمسطا المباراة بتشكيل مكون من طه محمد وشريف عبد وضياء محمد وعمرو ابو النور وأحمد محمد ومرزوق حسن وأحمد عبد العظيم وعادل نور الدين وأحمد محفوظ وأحمد مح ومحمد كارم .

وجاءت أهداف بلفيا عن طريق الثنائى محمد ماجد وحجاج سيد فيما أحرز هدف سمسطا الوحيد عادل نور الدين .

وأدار المباراة النهائية طاقم تحكيم مكون من حسن نعمانى وعاونه الثنائى حسن رمضان ومحمد عطا ولطفى شعبان حكما رابعا .

وشهدت المباراة تواجد جماهير الفريقان بجانب أحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة ومصطفى ابراهيم وكيل إدارة الرياضة وإبراهيم دهشان وكيل إدارة الشباب ورحاب صلاح مدير إدارة الشباب ومحمد عبد التواب مدير إدارة الرياضة وصلاح بدر رئيس منطقة بنى سويف لكرة القدم وحمدى سعد رئيس لجنة الحكام وعبد الحكيم حلمى رئيس لجنة المسابقات ووجيه عبد الرازق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف والعديد من الشخصيات العامة والسياسية والرياضية .

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وتميزت المباراة بالروح الرياضية والأداء المتميز من كلا الفريقان خاصة بالشوط الثانى والذى شهد إهدار العديد من الفرص التهديفية بالمباراة بجانب فشل لاعبي سمسطا فى استثمار احتساب حكم اللقاء لركلة جزاء للفريق بالشوط الثانى والتى أوضاعها لاعب سمسطا بغرابة شديدة .

فيما حصل مركز شباب العواونة على المركز الثالث لدورى مراكز الشباب ببنى سويف وذلك عقب تحقيقه الفوز على نظيره اطواب بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بالمباراة التى اقيمت بينهما بملعب مركز شباب المدينة شرق النيل لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وبذلك يحتل مركز شباب العواونة المركز الثالث ومركز شباب اطواب المركز الرابع بدورى مراكز الشباب لكرة القدم على مستوى بنى سويف .

وكان مركز شباب سمسطا قد تأهل للمباراة النهائية عقب الفوز على مركز شباب أطواب بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مركز شباب المدينة شرق النيل ببني سويف، ضمن منافسات الدور قبل النهائي للبطولة.

فيما تأهل مركز شباب بلفيا عقب فوز على مركز شباب العووانة 1/3 بركلات الترجيح .