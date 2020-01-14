رياضة | 10 مباريات نارية تنتظر الزمالك في يناير وفبراير.. أبرزها قمة الدوري والسوبر (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 مباريات نارية تنتظر الزمالك في يناير وفبراير.. أبرزها قمة الدوري والسوبر (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العديد من المباريات القوية والمثيرة في شهر يناير الحالي وفبراير المقبل، لعل أبرزها مواجهة الغريم التقليدي الأهلي مرتين في كأس السوبر المصري بالإمارات، وقمة الدوري، بالإضافة إلى مواجهة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا، والترجي في كأس السوبر الإفريقي.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مباريات الزمالك في شهر يناير وفبراير :-