رياضة | صحيفة إسبانية تكشف كواليس اللحظات الأخيرة لفالفيردي مع نجوم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية تكشف كواليس اللحظات الأخيرة لفالفيردي مع نجوم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن كواليس اللحظات الاخيرة للمدرب إرنستو فالفيردي قبل ساعات من إقالته من تدريب فريق برشلونة.

ووفقاً لصحيفة Cuatro الإسبانية فإن فالفيردي اعتذر للاعبي برشلونة في غرفة تبديل الملابس على الاوقات السيئة التي حدثت .

واضافت الصحيفة، أن نجوم برشلونة أخبره بـشعورهم حول ما حصل وبانه لا يستحق مثل هذه النهاية.

وكان برشلونة قد توصل لاتفاق يوم أمس بإقالة المدير الفني إرنستو فالفيردي بسبب سلسلة الاداء والنتائج السيئة كان اخرها الاقصاء من السوبر الإسباني مع تعيين كيكي سيتين مدرباً للفريق لمدة عامين ونصف حتي 2022.