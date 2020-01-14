رياضة | خالد غنيم لـ "الخليج 365 الرياضي": لن أقبل تدريب الهلال السوداني إلا بشروط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد غنيم لـ "الخليج 365 الرياضي": لن أقبل تدريب الهلال السوداني إلا بشروط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد غنيم، المدير الفني المدير الفني لشباب رايو فاليكانو الاسباني، عن عدم وجود أي مفاوضات مع فريق الهلال السوداني، لتدريب الفريق فى الفترة المقبلة خلفا لحماده صدقي.

حمادة صدقي يترك تدريب الهلال السوداني

وكان نادى الهلال السودانى، قد أعلن مساء الأحد الماضي، أن رئيس النادى، تلقى اتصالا من المدرب المصرى حماده صدقى، ليعلن عدم رغبته فى استكمال مشواره التدريبى مع الفريق، بعد هزيمة الفريق أمام النجم الساحلى التونسي بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا.

وتحدث خالد غنيم في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي"، قائلا:" تلقيت إتصالا من مدير الكرة بفريق الهلال السودانى للحديث عن امكانية تدريب الفريق خلفا للكابتن حماده صدقي".

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وتابع:" أرحب بتدريب الفريق السوداني ولكن بشروط خاصة، وهي أن يكون التفاوض جدياً، مؤكدا أن الأتصال لم يمثل أي شيء رسمي حتى الآن".

وواصل المدرب المصري:" أشعر بالأستياء بسبب عدم الجدية في التفاوض، وأن مسؤولي الهلال قد تواصلوا معي ليقولوا لي بأنهم يقوموا بالتفاوض مع أسماء أخرى".

وأتم غنيم:" لن أقبل مهمة تدريب الهلال السوداني في حالة سير المفاوضات على خطى المفاوضات السابقة".

موعد مباراة الهلال السوداني المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

ويستعد الهلال السوداني لمواجهة فريق بلاتينيوم الزيمبابوي، يوم السبت 25/1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.