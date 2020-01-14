رياضة | تردد قناة الزمالك.. وكيفية ضبط إشارات البث على النايل سات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قناة الزمالك.. وكيفية ضبط إشارات البث على النايل سات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تردد قناة الزمالك، حيث إنتظر العديد من محبي الكرة ومشجعي الفريق الأبيض هذه الترددات الجديدة بفارغ الصبر، وذلك بعد أن تم الإعلان عنها منذ فترة، ولكنها كانت قد تأخرت بسبب وجود بعض العوائق المختلفة وعلى الرغم من وجود العوائق والتي أدت إلى إيقاف بث القناة، إلا أن مجلس الإدارة كانت له الإصابة الموفقة في إعادة بث القناة مرة أخرى، حيث تم تجهيز افتتاح تجريبي من أجلها وستبدأ قريبا في عرض البرامج المختلفة.

ضبط إشارات قناة الزمالك

وقد تم الإعلان عن ضبطها من خلال القمر الصناعي النايل سات، بالتردد 11449 وبإستقطاب أفقي.

اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ

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zamalek tv nile sat 11449 أفقي 27500 5/6

برامج قناة الزمالك

ولقد كان هناك في إعلان لهم عن ما سوف يتم عرضه على القناة، فقد ذُكر أن القناة ستبدأ في عرض برامجها حتى يتم افتتاحها بشكل رسمي، وستعرض في البداية:

مباريات الزمالك بعد إنتهائها بساعتين، ولكن يسعى مجلس الإدارة إلى شراء حقوق بث تلك المباريات في عرض مباشر برنامج لمرتضى منصور، حيث قد أعلن رئيس النادي عن تقديمه لبرنامج قريبا على القناة في الأيام القليلة القادمة، وسوف يتم عرض البرنامج خلال أربعة أيام في الأسبوع.

كما تم ذكر أن البرامج الباقية التي ستعرض على القناة ستكون مختلفة، حيث تم التنويه عن بث برنامج مخصص لإستضافات النجوم، وبرنامج آخر مخصص لعرض أخبار الزمالك، وآخر يخص الناشئين، وبرنامج آخر سيعرض ألعاب رياضية أخرى غير كرة القدم وأخيرا سيتم بث برنامج صباحي، ولكن لم يتم الإعلان عن المقدمين له، ولكن يمكن التوقع بأنهم سيكونون من ألمع نجوم الأعلام الرياضية.