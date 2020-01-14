رياضة | الأمطار تؤجل مباراة واتفورد وترانمير روفرز في كأس الرابطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمطار تؤجل مباراة واتفورد وترانمير روفرز في كأس الرابطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تأجيل مباراة ترانمير روفرز مع واتفورد التي كان مقررا إقامتها اليوم الثلاثاء.

وجاء قرار الاتحاد الإنجليزي بتأجل المباراة لموعد آخر بسبب هطول الأمطار بغزارة وعدم تيسر خوض اللقاء على الملعب وأرضيته التي تأثرت بشدة بسبب الأحوال الجوية.

وتعرض ملعب برينتون بارك لهطول أمطار غزيرة بسبب هبوب العاصفة بريندان في بريطانيا، والتي ستؤثر بشكل ملحوظ على حركة الكرة واللاعبين.