رياضة | الأهلي ليس في الصورة.. مدير الكرة في الهلال السوداني يكشف عن أسباب جديدة عجلت بهروب صدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ليس في الصورة.. مدير الكرة في الهلال السوداني يكشف عن أسباب جديدة عجلت بهروب صدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمود السادة، مدير الكرة المقال بنادي الهلال السوداني، إن الاعلام أخفى الاٍسباب الحقيقية في هروب حمادة صدقي مدرب االفريق السابق، من استكمال مهمته مع الفريق.

وقال السادة خلال تصريخات نشرتها صحيفة "كوفر ووتر": "صدقي حضر للخرطوم بطموح وأهداف كبيرة وكان يظن الأجواء في الهلال مميزة لكنه تفأجئ بحال مرير في الهلال".

وأضاف: "حاولنا كثيرا أن نُجمل الأشياء للمدرب وننهي كل الأزمات بعيدًا عنه ولكن فشلنا بعد أن اصطدم المدرب بصورة مباشرة مع رئيس النادي".

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وتابع: "صدقي رشح أكثر من لاعب للهلال في فترة التسجيلات الحالية ولكن الكاردينال (رئيس نادي الهلال) رفض تسجيلهم بقوله أن تلك الصفقات غالية، ضرب رئيس النادي بملف المدرب عرض الحائط وسجل بطريقته الخاصة".

وواصل: "المدرب المصري لم يقوم بتسجيل أي لاعب ،كل ما تم من تسجيلات برؤية إدارية بحتة، إن كان هناك تسجيل وحيد فهو تسجيل عبد الرؤوف، نجم التبلدي أنا اقنعته بالتوقيع للهلال لولا شخصي لما وقع في الهلال، وحتى حلبي ودوشكا أنا لعبت الدور الأبرز في تجديد تعاقدهما مع الهلال".

واستكمل: "نعم للاعبين مشاكل، وكل مشاكل الهلال مالية، دائما ما تكون هناك مشاكل في المرتبات والحوافز، والأمر لم يكون على مستوى اللاعبين فقط فحتى الجهاز الفني الوطني يعاني من تلك الأزمة وباختصار الهلال كله مشاكل".

وبسؤاله عن منح صدقي الجواز به هو سبب الإطاحة به، علق: "هذا حديث للاستهلاك ولصرف أنظار الجمهور من الحقائق التي كشفها صدقي، الجواز لحامله الشخصي وبالتالي لا مانع أن يكون جواز صدقي بيده".