رياضة | كيكي سيتين يحسم التعاقد مع بديل سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يحسم التعاقد مع بديل سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق كيكي سيتين المدير الفني الجديد لفريق برشلونة عن التعاقد مع مهاجم بديل للمصاب لويس سواريز خلال الفترة الحالية بعد تدريب الفريق خلفاً للمقال فالفيردي.

وقال كيكي سيتين في المؤتمر الصحفي مساء اليوم: ما زلت في يومي الأول وهنالك عدة اشياء سنقوم بفعلها .. هذا الأمر لا يقلقني حالياً لأنه لدي عدة لاعبين مُميزين .. الشيء الهام هو فلسفة النادي قد نلعب بـ4/4/2 او 4/3/3

واضاف: هناك لاعب مهم للغاية مصاب (سواريز) ، لكن علينا أن نفكر في ما نقوم به.

وتابع: التعاقد مع برشلونة لم يستغرق سوب 5 دقائق د كانت مفاجأة عندما تم إعلامي أمس اعرف بانني هُنا بعد الاداء الذي اظهرته مع بيتيس ولاس بالماس