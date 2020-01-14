رياضة | "مش للبيع".. سسكا صوفيا يرد على مفاوضات الأهلي مع نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مش للبيع".. سسكا صوفيا يرد على مفاوضات الأهلي مع نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي سسكا صوفيا البلغاري اليوم، أالحديث عن بيع المهاجم الجامبي علي سوي، ردًا على أنباء انضمامه للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن النادي البلغاري في بيان رسمي : "فيما يتعلق بالأنباء التي ربطت اسم علي سوي بالبيع في مصر فنحن ملزمون بتوضيح ما يلي".

وأضاف: "الحقيقة هي أننا تلقينا حتى الآن ثلاثة عروض قوية لاحتراف اللاعب وكلها عروض منطقية ومتوقعة". Advertisements

وتابع النادي البلغاري في بيانه: "إدارة سسكا لا تضع علي سوي ضمن أجندة البيع بأي ثمن".

وأتم البيان: "علي سوي لاعب رئيسي ومهم للغاية لفريقنا، ونعتمد عليه لتحقيق أهدافنا هذا الموسم".

وتناقلت وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة أخبار تفييد بانتقال اللاعب للنادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الحالي بعد تعثر المفاوضوات مع بليسنج إليكي.