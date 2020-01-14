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الثلاثاء 14 يناير 2020
ديل بوسكي حزين لإقالة فالفيردي
تفاجأ مدرب ريال مدريد السابق فيسنتي ديل بوسكي بقرار إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب برشلونة كما أعرب عن دهشته الشديدة من القرار وتعيين كيكي سيتيين في منتصف الموسم.
وقال ديل بوسكي "لست معنيا بالحكم على تصرفات من يديرون أي فريق، لكن المسألة تحزنني، خاصة وأنها حدثت مع شخص مثل فالفيردي، لأنه يمثل القيم المطلوبة في المدربين".
وأضاف مدرب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق "حزين لزيادة الإقالات في أندية لم نعتد على رؤيتها تفعل هذا الأمر، لقد شاهدنا هذه المسألة أيضًا في كرة القدم الإنكليزية.
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