الامارات | مدرب برشلونة: من التنزه بين «البقر».. أصبحت اليوم أقود أكبر فرق العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب برشلونة: من التنزه بين «البقر».. أصبحت اليوم أقود أكبر فرق العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب برشلونة الجديد كيكي سيتيان بأن الوعد الوحيد الذي يمكن ان يقطعه هو «أن يلعب فريقي جيدا»، وذلك خلال تقديمه لوسائل الإعلام اليوم، بعد تعيينه خلفا لإرنستو فاليفردي في وقت متأخر من مساء الاثنين. ولا يصدق سيتيان ما يحصل معه، وقال المدرب البالغ (61 عاما) إن ما حصل معه «امر لا يصدق، حتى في أجمل الأحلام». وأضاف: بالأمس كنت أتنزه بين البقر في قريتي، واليوم أنا أشرف على أبرز اللاعبين وأقود أحد أكبر فرق العالم«، مشيرا إلى أنه احتاج إلى»أقل من خمس دقائق«لقبول العرض.

وتابع مدرب بيتيس السابق: وعدي الوحيد هو أن يلعب فريقي جيدا. جميعكم يدرك بانني أملك شخصية. وهنا، سأتولى الإشراف على فريق يلعب بطريقة جيدة منذ سنوات، وثمة اشياء صغيرة لتغييرها». وقال إنه لن يكون من الصعب المحافظة على المتطلبات من اجل عدم اهدار نتيجة مباراة، كما حصل اخيرا، في اشارة إلى تقدم فريقه 2-1 على اتلتيكو مدريد، ثم الخسارة 2-3 في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية التي استضافتها السعودية.

وعلق رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو على تعيين سيتيان بقوله «طريقة سيتيان هي الطريقة التي يحبذها برشلونة: يبحث دائما على الاستحواذ على الكرة، يولي اهتماما كبيرا بالشكل وهذا يتناسب مع رؤيتنا». وكشف رئيس النادي الكاتالوني «يمتد عقد سيتيان حتى يوليو 2022، لكن ثمة انتخابات العام المقبل، وبالتالي فإن عقده يتضمن بندا يسمح للرئيس الجديد بتغييره اذا شاء».