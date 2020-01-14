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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موهبة جديدية على رادار آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
ادعى ماريو سيلسو بيتراغليا رئيس نادي أتليتيكو باراناينس أن أرسنال لديه مصلحة في التعاقد مع برونو جيماريس.
وقد أثبت اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا نفسه كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعيين في البرازيل ، وحصل على تقدير مع منتخب بلاده تحت 23 عامًا.
من المتوقع الانتقال إلى أوروبا خلال عام 2020 ، حيث كشفت بيتراغليا أن بنفيكا قد اتخذ مقاربة للاعب خلال نافذة يناير.
ومع ذلك ، على الرغم من عدم توقع محاولة هذا الشهر ، فقد اقترح رئيس بارانانيس أيضًا أن أرسنال حريص على غيماريس.
في حديثه مع أو جوغو ، قال بيتراجليا: "نعم هذا صحيح. بالأمس جاء العرض الرسمي من بنفيكا لتوقيع برونو غيماريس. دعونا ندرس عرض بنفيكا. يوم الاثنين سنجتمع مع مجلس إدارة النادي لتقييم هذا الوضع ، آرسنال مهتم ، لكنه لن يقدم إلا عرضًا في نهاية الموسم".
يذكر أن اللاعب غيماريس لا يزال لديه ثلاث سنوات المتبقية على عقده مع نادي أتليتيكو باراناينس.
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