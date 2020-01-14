شكرا لقرائتكم فرج عامر يجتمع بـ صدقي وجهازه المعاون في سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه الجهاز الفنى الجديد للفريق بقيادة حماده صدقى وأحمد ناجى مدرب الحراس وأحمد عبد الفتاح المدرب العام وخميس جعفر المدرب، وعقب جلسة صغيرة توجه الجميع لمصافحة اللاعبين داخل غرف خلع الملابس وقبل نزول التدريب الأول للجهاز الفني.

من المقرر أن يجرى حمادة صدقي تغييرات طفيفة فى تشكيل الفريق خلال مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي التي ستقام يوم السبت المقبل بإستاد حرس الحدود ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر للدوري، ويعقد حمادة صدقي جلسة مع فرج عامر رئيس النادي اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف تدعيم الفريق خلال المرحلة المقبلة.

أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة التعاقد مع حمادة صدقى مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لحسام حسن، مع تواجد أحمد ناجى فى مدرب حراس مرمى الفريق، بعد تعادل سموحة مع حرس الحدود، سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد حرس الحدود، فى الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وأعلن نادى الهلال السوداني أن رئيس النادي تلقى اتصالاً من المدرب المصري حماده صدقي يعلن عدم رغبته في استكمال مشواره التدريبي مع الفريق، بعد هزيمة الفريق السبت، أمام النجم الساحلي التونسي، 2 – 1، فى الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

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ويٌعد تولى حمادة صدقي لتدريب فريق سموحة هي المرة الثانية له، حيث تولى المهمة الفنية لسموحة، موسم 2013/2014، بعد أن كان في الجهاز المعاون لشوقي غريب، ولكن بعد استقالة الأخير تولى مهمة الرجل الأول.

قاد حمادة صدقي فريق سموحة فى 31 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 17 مباراة، وخسر فى 7 لقاءات، وتعادل فى مثلها.