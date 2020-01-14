شكرا لقرائتكم فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طنطا التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفى شوبير. Advertisements الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر ابراهيم – علي معلول- أحمد فتحي – محمد هاني – محمود وحيد. الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسين الشحات – جيرالدو – محمود عبد المنعم كهربا. الهجوم: جونيور أجايي – صلاح محسن – وليد أزارو- مروان محسن.

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