الاتفاق يضم البرازيلي باربوسا إلى صفوفه

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تعاقده مع البرازيلي إليريك باربوسا دي سوزا لمدة موسم ونصف الموسم. وذكر الاتفاق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر" أن إدارة النادي نجحت في الحصول على توقيع دي سوزا بعقد لمدة موسم ونصف الموسم في صفقة انتقال حر. وتوج دي سوزا (31 عاما) كثاني أفضل لاعب في الدوري الياباني في عام 2019 بحسب ما ذكر الاتفاق. وسبق للاعب الوسط المدافع تمثيل فرق برازيليا ودوم بيدرو وبالميراس وكروزيرو وسانتوس وباهيا وكيريزو أوساكا.

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