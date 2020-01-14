شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة طنطا لمباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، قائمة الفريق التى تخوض مباراة الأهلى ضمن الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى المصرى والمقرر إقامتها غدًا على استاد القاهرة الدولى، وجاءت القاءمة كالتالى: على فرج، إسلام طارق، محمود مسعود، سليمان عبد ربه، محمد العشرى، محمد الشاذلى، أحمد الألفى، أحمد سالم صافى، حسام غالى، مصطفى أمين، أحمد الشناوى، وليد عادل، إيهاب سمير، تاديوا لوانجا، ماريو بيرنارد، عبد الرحمن الدح، هشام شعبان، محمد ماجد أونس، أحمد فهمى.

من ناحية أخرى، دخل مسئولو طنطا فى مفاوضات مع عرفة السيد مهاجم إنبى لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم هجوم الفريق فى بطولة الدورى المصرى خلال الميركاتو الشتوى الحالى، ويأتى اسم عرفة السيد لدعم الفريق عقب فشل المفاوضات مع حسام باولو مهاجم طلائع الجيش الذى تمسك به مسئولو الأخير حتى نهاية الموسم.

من ناحية أخرى يغيب محمود كابونجا لاعب طنطا عن التدريبات مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عقب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى، والتى فاز فيها الأبيض 3 / 2 بالمباراة المثيرة التى جمعتهم بالجولة الثانية عشر فى بطولة الدورى الممتاز والتى أقيمت على ملعب غزل المحلة.

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وكشف مجدى وكوك طبيب الفريق الكروي الأول بنادي طنطا، عن أن محمود كابونجا يعانى من شد فى العضلة الأمامية للقدم اليمنى، ومنح أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة على أن يعود للتديبات غدًا الأربعاء استعدادًا لمباراة الاهلى فى بطولة الدورى المصرى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الأربعاء المواقق 15 يناير.

ويحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط.