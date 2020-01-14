شكرا لقرائتكم خبر عن عمر صلاح: أغلقت ملف الرحيل عن سموحة وسأقاتل للمشاركة أساسيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمر صلاح حارس مرمى سموحة أنه أغلق ملف الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي وأنه حاليًا يعمل من أجل حماية عرين الفريق السكندري على أمل المشاركة مع المنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو 2020 .

وأضاف حارس الزمالك السابق أن تغيير الجهاز الفنى لسموحة بقيادة حسام حسن والتعاقد مع حمادة صدقى كمدير فنى للفريق بالإضافة إلى وجود أحمد ناجى مدربًا لحراس المرمى دفعه للتمسك بالفرصة والاستمرار مع النادى السكندري في ظل سعادته بالتدريب تحت يد أحد أفضل مدربي حراس المرمى بمصر .

وشدد صلاح فى تصريحات خاصة أنه سيقاتل خلال الفترة المقبلة من أجل العودة للمشاركة بشكل أساسى مع الفريق، خاصة أنه اعتاد على المشاركة بشكل أساسى منذ أن كان حارسًا بقطاع الناشئين بالزمالك.

ويعود أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق صاحب الـ67 عامًا إلى عالم التدريب مرة أخرى عن طريق فريق سموحة ضمن جهاز حمادة صدقى بعد فترة غياب طويلة عن تدريب الأندية، ففى مصر كان آخرها الأهلى ثم انتقل للتدريب فى إيران مع البرتغالى مانويل جوزيه حيث يقود اليوم ناجى تدريب حراس سموحة كأول يوم له.

مر أكثر من 8 سنوات ما يعادل 2945 يوما عندما تواجد بالجهاز الفنى لآخر الأندية وهو فريق ريسبوليس الإيرانى برفقة البرتغالى مانويل جوزيه، حيث انتهت مهمة العمل عام 2012 ومن وقتها تولى تدريب المنتخب الأولى ضمن جهاز الأرجنتينى هيكتور كوبر ثم جهاز المكسيكى خافيير أجيرى.

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أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة، التعاقد مع حمادة صدقى مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لحسام حسن الذى رحل عن الفريق السكندرى بسبب سوء النتائج فى بطولة الدورى المصرى.

ويضم الجهاز المعاون لحمادة صدقى مع أحمد ناجى كلاً من الثنائي أحمد عبد الفتاح وخميس جعفر كمساعدين، بالإضافة إلى جانب مدرب أحمال أجنبي".

ومن المنتظر أن يبدأ حمادة صدقى قيادته لسموحة اليوم الثلاثاء، بعد أن وقع رسميًا على عقود تدريبه للفريق السكندري حيث يعقد جلسة مع فرج عامر للحديث عن احتياجات الفريق قبل بدء المهمة والاتفاق على تدعيمات الفريق السكندرى فى يناير.