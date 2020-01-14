شكرا لقرائتكم خبر عن السنغالي بادجي أبرز المرشحين للانتقال للأهلى فى الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن السنغالي اليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوى، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا يعد واحدًا من أبرز المرشحين للانتقال للأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وكشف المصدر عن أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي يتواجد حاليًا في النمسا للتفاوض بشكل مباشر مع اللاعب وناديه حول قيمة الصفقة.

وينضم المهاجم السنغالي لمهاجمين آخرين مُرشحين لتدعيم الأهلي حيث تُكثّف إدارة الأهلي مفاوضاتها مع أكثر من لاعب منهم الفرنسى هارليم جنويرى مهاجم فريق سيتيوا بخاريست الرومانى، الذى وضعه السويسرى رينيه فايلر على رأس الترشيحات للانضمام للأهلي وقيادة هجوم الفريق فى الموسم الجديد.

وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل عن أن النادى لم تتوقف مفاوضاته مع النيجيرى بلسينج اليكى مهاجم لوزرين السويسرى، لكنه يأتى فى المرتبة الثانية للترشيحات حال توقف أو تعثر المفاوضات مع الفرنسى هارليم جنويرى، وأتم المصدر حديثه أن الأهلى لديه خيار ثالث وهو الجامبى على سوى الذى يلعب لفريق سيسكا صوفيا البلغارى، ضمن دائرة الترشيحات لدعم هجوم الفريق وهو اللاعب الذى جرت مفاوضات خلال الفترة الماضية عبر وكيله الذى قام بترشيحه للأهلى.

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يذكر أن مسئولى النادى الأهلى رفعوا سقفهم المادى فى ملف شراء المهاجم الأجنبى الجديد، الذى توقف عند 2 مليون دولار منذ وقت قريب، بعد تعهد أحد محبى النادى بتحمل جزء من قيمة الصفقة لسرعة إتمامها، وأملاً فى استفادة الفريق منها فى أسرع وقت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهتين مصيريتين فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الأولى أمام النجم الساحلى والثانية أمام الهلال السودانى.

وسافر أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلى فى رحلة أوربية تمهيدًا للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق الأحمر، وذلك لتلبية طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق والذى أكد حاجته لمهاجم أجنبى سوبر.