شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة الجزيرة الدولية لكرة الماء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق في السادسة والنصف مساء اليوم - الثلاثاء - بطولة الجزيرة الدولية لكرة الماء بمشاركة ستة أندية منهم أربعة من أوروبا هى أخشيدي الإسباني وسافونا الإيطالي وفاساس المجرى وجادران مونتينيجرو وسيساي البرازيلي والجزيرة منظم البطولة التى تستمر من 14 إلى 19 يناير الجاري، وتجمع مباراة الافتتاح بين الجزيرة وسيساي البرازيلي ثم يليه مباراة أخشيدي الإسباني وجادران بطل مونتينيجرو.
جدير بالذكر أن الجزيرة بطل الدوري 7 مرات خلال 15 عامًا الماضية وحامل اللقب الحالي ويدربه الإسباني دانيال بالارت المدير الفني للجزيرة واحد من أساطير كرة الماء شارك في 4 دورات اوليمبية وفاز بالميدالية الذهبية مع منتخب بلاده في دورة أتلانتا 1996 .
من ناحيته أكد رؤوف نور رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وأمين صندوق النادي أن الجزيرة يعد تاريخيًا من أقوى الأندية في اللعبة لذاك فكرنا في تنظيم بطولة تليق بسمعة النادي محليًا وعربيًا وأفريقيًا لذا خططنا لأن يكون من المشاركين أندية من بين أفضل اللاعبين في أوروبا وأمريكا اللاتينية ممثلة في بطل البرازيل ونأمل نجاح البطولة الحالية حتى نتطلع إلى الإعداد للبطولة المقبلة في 2021
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