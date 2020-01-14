اخبار الرياضه

صور .. فرج عامر يستقبل حمادة صدقى واللاعبين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. فرج عامر يستقبل حمادة صدقى واللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، الجهاز الفنى الجديد للفريق بقيادة حمادة صدقى، وأحمد ناجى مدرب الحراس، وأحمد عبد الفتاح المدرب العام، وخميس جعفر المدرب، وعقب جلسة صغيرة توجه الجميع لمصافحة اللاعبين داخل غرف خلع الملابس وقبل نزول التدريب الأول للجهاز الفني. 

 

من المقرر أن يجرى حمادة صدقى، تغييرات طفيفة فى تشكيل الفريق خلال مباراته المقبلة أمام الإسماعيلى، والتى ستقام يوم السبت المقبل باستاد حرس الحدود ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى، ويعقد حمادة صدقى جلسة مع فرج عامر رئيس النادي اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف تدعيم الفريق خلال المرحلة المقبلة. 

 

لاعبو سموحه
 

 

وأعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة التعاقد مع حمادة صدقى مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لحسام حسن، مع تواجد أحمد ناجى فى مدرب حراس مرمى الفريق، بعد تعادل سموحة مع حرس الحدود، سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد حرس الحدود، فى الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

 

لاعبو سموحه 2
 

 

Advertisements

وأعلن نادى الهلال السودانى أن رئيس النادى تلقى اتصالاً من المدرب المصرى حمادة صدقى يعلن عدم رغبته فى استكمال مشواره التدريبى مع الفريق، بعد هزيمة الفريق السبت، أمام النجم الساحلى التونسي، 2 – 1، فى الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا.

 

لاعبو سموحه 3
 

 

ويٌعد تولى حمادة صدقى لتدريب فريق سموحة هى المرة الثانية له، حيث تولى المهمة الفنية لسموحة، موسم 2013/2014، بعد أن كان فى الجهاز المعاون لشوقى غريب، ولكن بعد استقالة الأخير تولى مهمة الرجل الأول .

 

قاد حمادة صدقى فريق سموحة فى 31 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 17 مباراة، وخسر فى 7 لقاءات، وتعادل فى مثلها.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور .. فرج عامر يستقبل حمادة صدقى واللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا