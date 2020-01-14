شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. فرج عامر يستقبل حمادة صدقى واللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، الجهاز الفنى الجديد للفريق بقيادة حمادة صدقى، وأحمد ناجى مدرب الحراس، وأحمد عبد الفتاح المدرب العام، وخميس جعفر المدرب، وعقب جلسة صغيرة توجه الجميع لمصافحة اللاعبين داخل غرف خلع الملابس وقبل نزول التدريب الأول للجهاز الفني.

من المقرر أن يجرى حمادة صدقى، تغييرات طفيفة فى تشكيل الفريق خلال مباراته المقبلة أمام الإسماعيلى، والتى ستقام يوم السبت المقبل باستاد حرس الحدود ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى، ويعقد حمادة صدقى جلسة مع فرج عامر رئيس النادي اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف تدعيم الفريق خلال المرحلة المقبلة.





وأعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة التعاقد مع حمادة صدقى مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لحسام حسن، مع تواجد أحمد ناجى فى مدرب حراس مرمى الفريق، بعد تعادل سموحة مع حرس الحدود، سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد حرس الحدود، فى الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز.





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وأعلن نادى الهلال السودانى أن رئيس النادى تلقى اتصالاً من المدرب المصرى حمادة صدقى يعلن عدم رغبته فى استكمال مشواره التدريبى مع الفريق، بعد هزيمة الفريق السبت، أمام النجم الساحلى التونسي، 2 – 1، فى الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا.





ويٌعد تولى حمادة صدقى لتدريب فريق سموحة هى المرة الثانية له، حيث تولى المهمة الفنية لسموحة، موسم 2013/2014، بعد أن كان فى الجهاز المعاون لشوقى غريب، ولكن بعد استقالة الأخير تولى مهمة الرجل الأول .

قاد حمادة صدقى فريق سموحة فى 31 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 17 مباراة، وخسر فى 7 لقاءات، وتعادل فى مثلها.