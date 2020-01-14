الامارات | برشلونة يقدم رسميا المدرب الجديد بعقد حتى يونيو 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقدم رسميا المدرب الجديد بعقد حتى يونيو 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم نادي برشلونة رسمياً اليوم مدربه الجديد، كيكي سيتيان لوسائل الإعلام، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر النادي في مدينة برشلونة. وحضر المؤتمر رئيس النادي جوزيف بارتوميو، إلى جانب المدير الرياضي الفرنسي إريك أبيدال. وكشف النادي عن أن عقد سيتيان حتى يونيو 2022، بدون الإشارة إلى إمكانية التمديد من عدمه. وفي الوقت نفسه، أنهى النادي رسميا الحديث حول إمكانية التعاقد مع نجمه السابق تشافي هيرنانديز، وكذلك المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري.

ويحل سيتيان خلفا للمدرب السابق إيرنستو فالفيردي، الذي كانت بطولة السوبر الإسباني بالسعودي آخر عهد له مع الفريق، حيث خسر في نصف النهائي من أتلتيكو مدريد 3-2.

ويبلغ سيتيان من العمر 61 سنة، ويعتبر آخر مدرب فاز على برشلونة في عقر داره بالدوري الاسباني في 2018، حين كان مديرا فنيا لريال بيتيس الإسباني. وسبق لسيتيان أن لعب لأتلتيكو مدريد، وكذلك راسينغ سانتاندير. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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