شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يعلن قائمة الزمالك لمباراة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الفريق لمباراة الجونة، غدًا الأربعاء، في إطار الجولة 13 من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 20 لاعبًا كالآتي:

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حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحي

الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، حازم امام، أحمد عيد، عبدالله جمعة

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، محمود عبدالرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، يوسف أوباما، مصطفي فتحي، إسلام جابر

الهجوم: مصطفي محمد، عمر السعيد