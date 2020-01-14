شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يعلن قائمة الزمالك لمباراة الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الفريق لمباراة الجونة، غدًا الأربعاء، في إطار الجولة 13 من الدوري الممتاز.
وضمت القائمة 20 لاعبًا كالآتي:
حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحي
الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، حازم امام، أحمد عيد، عبدالله جمعة
الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، محمود عبدالرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، يوسف أوباما، مصطفي فتحي، إسلام جابر
الهجوم: مصطفي محمد، عمر السعيد
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