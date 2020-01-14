شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتيين»: لم أحلم بتدريب برشلونة.. وهدفي الفوز بجميع البطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني، كيكي سيتيين، إنه لم يحلم بتدريب الفريق، مؤكدًا أن هدفه هذا الموسم هو الفوز بجميع البطولات.

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وأوضح «سيتيين» أنه لم يتخيل حتى في الأحلام أن يدرب برشلونة، موضحًا أنه لا يملك السيرة الذاتية الكبيرة ولا البطولات، وشعر بالمفاجأة حين تلقى اتصالًا، أمس الاثنين، من مسؤولي البلوجرانا.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه: «نعم رأيت اسمي في وسائل الإعلام كمرشح، لكني لم أتخيل أن يقع اختيارهم عليّ، لقد اتخذت القرار في 5 دقائق».

وأكد المدرب الجديد أن هدفه خلال الموسم الجاري هو الفوز بجميع البطولات مع الفريق، مشيرًا إلى أن نادي برشلونة لا يملك خيارات أخرى.