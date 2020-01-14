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اتليتيكو مدريد يائس من انضمام توماس ليمار إلى ولفرهامبتون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

يزعم أن أتلتيكو مدريد "يائس" لتوماس ليمار لتأمين انتقاله إلى ولفرهامبتون واندررز خلال نافذة الانتقالات في يناير.

بعد فشله في المساهمة في تحقيق هدف أو المساعدة في 21 مباراة في الدوري الأسباني ودوري الأبطال هذا الموسم ، يرغب أتلتيكو في الاستفادة من مباراة فرنسا الدولية.

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في حين أن كل من أرسنال وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير مرتبطان باللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ، إلا أن لارازون يدعي أن أياً من عمالقة الممتاز لا يخططان لهذه الخطوة في الأسابيع المقبلة.

يشير التقرير إلى أن ذلك أدى إلى مطالبة أتليتكو ​​خورخي مينديز بمساعدة جهودهم في إغراء الذئاب بالموافقة على صفقة مع صانع الألعاب.

ومع ذلك ، على الرغم من انفتاحها على اتفاقية قرض لبقية الحملة ، يُزعم أن أتلتيكو يؤكد أنه يريد تعويض 70 مليون يورو (60 مليون جنيه إسترليني) في الصيف.

واقعيا ، من غير المرجح أن تقبل الذئاب هذه الشروط ، تاركة مندز للتفاوض على الشروط بين الطرفين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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