ثلاثي ليفربول جاهز لمواجهة مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

يتفائل يورجن كلوب مدرب ليفربول لان جويل ماتيب ، فابينيو وديجان لوفرين سيعودان من الإصابة في الوقت المناسب لمباراة يوم الأحد في الدوري الممتاز مع غريمه القديم مانشستر يونايتد في أنفيلد.



وقد تغيب فابينو منذ أواخر نوفمبر بسبب مشكلة في الكاحل وخرج ماتيب لمدة شهرين بسبب مشكلة في الركبة ولم تلعب لوفرين منذ 10 ديسمبر بسبب إصابة في الفخذ.

Advertisements

وقال كلوب في موقع النادي على الانترنت "انتظر حقا حتى يكونوا على أرض الملعب ويخبرني أحدهم أنه مسموح لهم بالقيام بالدورة كاملة."

وتابع: "يبدو أن جويل سيكون في منصبه ، ويبدو أن فابينو سيكون في يوم لاحق ، لست متأكداً. ديان ، ربما يمكنه أن يكون كذلك ، هذا يعني الكثير ويساعد بشكل كبير بالطبع. لكننا سنرى كيف يبدو. الأسبوع مهم للغاية.

وأكمل: "المباراة يوم الأحد ضد يونايتد ، نعلم جميعًا ما يتوقعه الناس منا من تلك اللعبة. ستكون مباراة كبيرة أيضًا ونحاول أن نكون مستعدين لذلك يتمتع قادة الدوري الجامح بأسبوع كامل نادر بين المباريات التالية بعد فوزه على توتنهام يوم السبت ، على الرغم من أن كلوب حذر من أن يجلب تحديات خاصة به للاعبين".

وأضاف: "هذه المرة لم تكن شدة ، هذه المرة كانت فترة الراحة الإيقاعية. أعرف أن الناس سيقولون في بعض الأحيان إنه في بعض الأحيان ، وفي بعض الأحيان يكون ذلك ، لكنه على هذا النحو لقد اعتدنا الآن على لعب مباراةكل ثلاثة أيام وثلاثة أيام وأربعة أيام وثلاثة أيام ، والبعض منا لديه تسعة أيام. التدريب ، نعم ، ولكن ليس الشدة لا يمكننا القيام بذلك ولا نريد القيام به أن لذلك نحن الآن في مرة أخرى ودعونا نستمر."