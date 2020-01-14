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الأهلى يقترب من ضم المهاجم الأفريقي الجديد خلال ساعات

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جدة - عمرو شويل  

وأفاد المصدر أن الفترة الحالية تشهد تكثيف للمفاوضات بين إدارة الأهلي وعدد من اللاعبين على رأسهم الفرنسي  هارليم جنويري مهاجم فريق سيتيوا بخاريست الروماني والذي وضعه السويسري رينيه فايلر على رأس الترشيحات  للإنضمام للأهلي وقيادة هجوم الفريق في الموسم الجديد

 

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وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل أن النادي لم تتوقف مفاوضاته مع النيجيري  بلسينج اليكي مهاجم لوزرين السويسري ولكنه يأتي في المرتبة الثانية للترشحيات حال توقف أو تعثر المفاوضات مع الفرنسي هارليم جنويري

 

وأتم المصدر حديثه أن الأهلي لديه خيار ثالث وهو الجامبي علي سوي الذي يلعب لفريق سيسكا صوفيا البلغاري  ضمن دائرة الترشيحات لدعيم هجوم الفريق وهو اللاعب الذي جرت مفاوضات خلال الفترة الماضية عبر وكيله الذي قام بترشيحه للاهلي

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