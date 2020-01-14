شكرا لقرائتكم مهاجم رابيد فيينا النمساوي مرشح لتدعيم هجوم الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل النادي الأهلي ان السنغالي اليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي، مرشح بقوة لتدعيم هجوم الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكد المصدر ان امير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي يتواجد حاليا في النمسا للتفاوض بشكل مباشر مع اللاعب الذي يبلغ من العمر 22 عاما وناديه حول قيمة الصفقة.

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وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل أن النادى لم تتوقف مفاوضاته مع النيجيرى بلسينج اليكى مهاجم لوزرين السويسرى، لكنه يأتى فى المرتبة الثانية للترشحيات حال توقف أو تعثر المفاوضات مع الفرنسى هارليم جنويرى، وأتم المصدر حديثه أن الأهلى لديه خيار ثالث وهو الجامبى على سوى الذى يلعب لفريق سيسكا صوفيا البلغارى، ضمن دائرة الترشيحات لدعيم هجوم الفريق وهو اللاعب الذى جرت مفاوضات خلال الفترة الماضية عبر وكيله الذى قام بترشيحه للأهلى.

يذكر أن مسئولى النادى الأهلى رفعوا سقفهم المادى فى ملف شراء المهاجم الأجنبى الجديد، والذى توقف عند 2 مليون دولار منذ وقت قريب، بعد تعهد أحد محبى النادى بتحمل جزء من قيمة الصفقة لسرعة إتمامها، وأملاً فى استفادة الفريق منها فى أسرع وقت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهتين مصيريتين فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الأولى أمام النجم الساحلى والثانية أمام الهلال السودانى.

وسافر أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلى فى رحلة أوربية تمهيداً للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق الأحمر، وذلك لتلبية طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق والذى أكد حاجته لمهاجم أجنبى سوبر.