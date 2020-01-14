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محمود الخطيب يستقبل محافظ الوادي الجديد فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

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جدة - عمرو شويل استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي ظهر اليوم، الثلاثاء، اللواء محمد الزملوط ،محافظ الوادي الجديد، بمقر الجزيرة، ودار بينهما حوار مطول حول سبل التعاون بين النادي والمحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار سياسة الأهلي للتعاون مع مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة النادي والرياضة المصرية بشكل عام واستكمالاً للدور المجتمعي للأهلي الذى يقوم به مجلس الإدارة، ويحرص عليه منذ توليه المسئولية.

 

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واستعرض اللواء الزملوط خلال الجلسة المُثمرة البنية التحتية لمحافظة الوادي الجديد التي تمتلك 40 % من مساحة جمهورية مصر العربية، كما تمتلك بنية تحتية رياضية جيدة تضم استاداً رياضياً على مساحة 26 فدانا وحمام سباحة ومضمارا للجري، وملعبا خماسيا من النجيل الصناعي.

 

وناقش الكابتن الخطيب مع محافظ الوادي الجديد العديد من أوجه التعاون؛ في مقدمتها القيام برحلات سياحة بيئية وعلاجية لأعضاء الجمعية العمومية للنادي في الوادي الجديد، وإقامة ندوات ثقافية عن المحافظة لأعضاء الأهلي في إطار برنامج «أعرف بلدك» الذي تُنظمه وزارة الشباب والرياضة.

 

وشهدت الجلسة حوارًا إيجابياً حول إمكانية تدشين فرع جديد لأكاديمية الأهلي في الوادي الجديد، وكذلك إجراء اختبارات للناشئين في المحافظة، كما تطرق الاجتماع إلى إمكانية رعاية الأهلي لـ 3 أبطال في ألعاب القوى ينتمون لمحافظ الوادي الجديد.

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من جانبه، أبدي اللواء محمد الزملوط سعادته البالغة بزيارة النادي، والتواجد في هذا الصرح الرياضي الكبير، والاستقبال الطيب من جانب الكابتن محمود الخطيب، مُشيرا إلى أن التعاون مع الأهلي أمر يسعده، ومحل اهتمام وتقدير كبير، لاسيما أنه يتعلق بالنادي صاحب الأيادي البيضاء على المصرية.

 

وأوضح أن الأندية لابد أن يكون لها دور مجتمعي في شتى محافظات مصر، وهو ما يقوم به الأهلي على الوجه الأكمل، مُشيراً إلى أن التعاون خطوة إيجابية لخدمة المحافظة بشكل خاص والرياضية المصرية بشكل عام.

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