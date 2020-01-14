محمود الخطيب يستقبل محافظ الوادي الجديد فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

واستعرض اللواء الزملوط خلال الجلسة المُثمرة البنية التحتية لمحافظة الوادي الجديد التي تمتلك 40 % من مساحة جمهورية مصر العربية، كما تمتلك بنية تحتية رياضية جيدة تضم استاداً رياضياً على مساحة 26 فدانا وحمام سباحة ومضمارا للجري، وملعبا خماسيا من النجيل الصناعي.

وناقش الكابتن الخطيب مع محافظ الوادي الجديد العديد من أوجه التعاون؛ في مقدمتها القيام برحلات سياحة بيئية وعلاجية لأعضاء الجمعية العمومية للنادي في الوادي الجديد، وإقامة ندوات ثقافية عن المحافظة لأعضاء الأهلي في إطار برنامج «أعرف بلدك» الذي تُنظمه وزارة الشباب والرياضة.

وشهدت الجلسة حوارًا إيجابياً حول إمكانية تدشين فرع جديد لأكاديمية الأهلي في الوادي الجديد، وكذلك إجراء اختبارات للناشئين في المحافظة، كما تطرق الاجتماع إلى إمكانية رعاية الأهلي لـ 3 أبطال في ألعاب القوى ينتمون لمحافظ الوادي الجديد.

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