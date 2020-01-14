شكرا لقرائتكم البدري يستعد للسفر إلى أوروبا للقاء محمد صلاح وتريزيجيه وحجازي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويناقش حسام البدرى مع جهازه المعاون السفر إلى أوربا خلال الأيام المقبلة، وعقد جلسات مع اللاعبين المحترفين للتواصل معهم، خاصة وأن أخر معسكر للمنتخب أقسم فى نوفمبر الماضى، وسيقام المعسكر الجديد فى مارس المقبل استعدادا للتصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وتضم قائمة المنتخب 5 محترفين هم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى، محمد الننى لاعب بشكتاش التركى، وأحمد حجازى لاعب ويست بروميتش الانجليزى، وتريزيجيه لاعب أستون فيلا، وأحمد حسن كوكا مهاجم براجا البرتغالى.

وحجز منتخب مصر مقعده فى المستوى الأول بقرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التى ستقام فى قطر.

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وحل منتخب مصر فى المركز السابع على صعيد منتخبات القارة السمراء فى التصنيف الصادر اليوم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعدما أعلن الاتحاد الأفريقى "الكاف" عن تم تقسيم المنتخبات المشاركة فى التصفيات المونديالية على 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، بناء على التصنيف الصادر فى ديسمبر 2019.

وتتواجد منتخبات السنغال – تونس – نيجيريا – الجزائر – المغرب – غانا – مصر – الكاميرون – مالى – الكونغو الديمقراطية فى المستوى الأول بالقرعة التى ستقام يوم 21 يناير المقبل بالقاهرة.

وأضاف أن القرعة ستشمل انضمام الفرق الـ14 المتأهلة من الدور الأول إلى الفرق الـ 26 المصنفة فى أفريقيا لتشكل 10 مجموعات، تضم كل منها أربعة فرق بناء على نسخة ديسمبر 2019 من تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتابع "الكاف" "منافسات الدور الثانى من تصفيات أفريقيا تنطلق فى مارس 2020 وتختتم فى أكتوبر 2021، مع تأهل الفرق العشرة الفائزة بالمجموعات إلى الدور الثالث المحدد لها نوفمبر 2021، ستقسم القرعة لمباريات إقصائية، يضمن الفائزون الخمسة منها التواجد فى قطر 2022.