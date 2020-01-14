شكرا لقرائتكم برشلونة يقيل مدربه فالفيردي.. ويعين سيتيين حتى 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان يوم الاثنين إقالة مدربه إرنستو فالفيردي.

وتعرض المدرب البالغ من العمر 55 عاما، الذي قاد برشلونة لإحراز اللقب في 2018 و2019، لانتقادات هذا الموسم بعد تراجع مستوى الفريق رغم تصدره للترتيب مع وصول الموسم لنقطة المنتصف.

وأكد النادي الكاتالوني في بيان له أن كيكي سيتيين مدرب ريال بيتيس السباق، سيقود الفريق حتى يونيو من عام 2022.