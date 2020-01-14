الهلال السوداني يحسم الجدل بشأن تواطؤ حمادة صدقي مع الأهلي

كشف نادي الهلال السوداني عن حقيقة رحيل حمادة صدقي عن تدريب الفريق وتولي مهمة قيادة نادي سموحة السكندري.

وقال محمود جبارة السادة، مدير الكرة السابق للهلال السوداني، في تصريحات لصحيفة "كفر ووتر" السودانية، إن حمادة صدقي رحل عن تدريب الفريق بسبب صدام مع أشرف الكاردينال رئيس النادي، وليس هروبًا بسبب موقف الأهلي في المجموعة بدوري أبطال إفريقيا، كما نص البيان.

وكان الهلال السوداني قد أصدر بياناً قبل أيام اتهم فيه حمادة صدقي بالهروب، معلنًا إقالة محمود السادة مدير الكرة بالنادي، لتسليمه جواز السفر للمدرب المصري، مشيرًا إلى أن هروبه ربما يكون بسبب موقف الأهلي في إفريقيا.

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ويحتل الأهلي المركز الثاني بالمجموعة الأولى بالبطولة برصيد 7 نقاط، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن الهلال، وخلف النجم الساحلي التونسي المتصدر برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي جدول المجموعة بنقطة واحدة.

وأضاف السادة أن حمادة صدقي "حضر للخرطوم بطموح وأهداف كبيرة، وكان يظن الأجواء في الهلال مميزة، لكنه تفاجئ بحال مرير".

وأشار إلى أنه "حاولنا كثيرًا تحسين الأحوال للمدير الفني المصري، وننهي كل الأزمات بعيدًا عنه، ولكن فشلنا بعد أن اصطدم مباشرة بأشرف الكاردينال رئيس النادي".

وأضاف السادة أن سبب الصدام هو أن حمادة صدقي قد رشح أكثر من لاعب للهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إلا أن الكاردينال رفض تسجيلهم "بحجة أن تلك الصفقات غالية"، مشيراً إلى أنه ضرب رئيس النادي بملف المدرب عرض الحائط وسجل بطريقته الخاصة.