بارتي تستعيد ايقاعها بصعوبة في دورة أديلايد

اسماء السيد - بدأت الاسترالية اشلي بارتي المصنفة اولى عالميا رحلة تعويض خروجها الصعب من دورة بريزبين في كرة المضرب، بفوزها على الروسية اناستازيا بافليوتشنكوفا 4-6 و6-3 و7-5 الثلاثاء في الدور الثاني من دورة أديلايد.
وكانت بارتي قد سقطت في ظهورها الاول على ارضها كمتصدرة لترتيب رابطة اللاعبات المحترفات، امام الاميركية الصاعدة من التصفيات والمصنفة 53 عالميا جنيفر برايدي في الدور الثاني لدورة بريزبين.
وخسرت بارتي 304 نقاط في صدارة التصنيف، فتقلص الفارق من 1911 نقطة الى 1607 نقاط مع مطاردتها المباشرة التشيكية كارولينا بليشكوفا المحتفظة بلقبها في بريزبين.
قالت بارتي التي عادلت الروسية 3-3 في المواجهات المباشرة "كانت مباراة متقاربة جدا".
وقلبت بارتي (23 عاما) تأخرها امام الروسية المصنفة 13 في عام 2011، وواجهت صعوبات جمة في نهاية المجموعة الثالثة الحاسمة وذلك بعد تقدمها 5-2.
واضافت الاسترالية التي حسمت المباراة في ساعتين و9 دقائق "نجحت في فرض طريقتي خلال التبادلات في المجموعة الثالثة".
وتلتقي بارتي في ربع النهائي التشيكية ماركيتا فوندروشوفا السادسة عشرة او الاسترالية ارينا روديونوفا الثالثة والتسعين والتي اقصت الاميركية سلون ستيفنز بطلة فلاشينغ ميدوز سابقا.
وانضمت الى بارتي الرومانية سيمونا هاليب التي استهلت مشوارها في 2020 بالفوز على الاسترالية أيلا تومليانوفيتش 6-4 و7-5.
شرحت بعد المباراة "كانت مباراة صعبة وتوقعت ذلك، نظرا لاني لعبت مرتين هنا سابقا.. تعرضت للارهاق قليلا في المجموعة الثانية، ويجب ان احتفظ بمستواي في المباراة المقبلة".
وتلتقي هاليب في ربع النهائي الفائزة بين البيلاروسية ارينا سابالينكا المصنفة سادسة والاميركية برناردا بيرا.
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