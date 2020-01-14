"الملك كازو" يجدد عقده بعمر الثالثة والخمسين









اسماء السيد - جدد الياباني الدولي السابق كازويوشي ميورا الذي سيبلغ الثالثة والخمسين الشهر المقبل، عقده مع نادي يوكوهاما أف سي، معززا رقمه القياسي كأكبر لاعب كرة قدم في العالم.

وسيستهل اللاعب المكنى "الملك كازو" موسمه الاحترافي الخامس والثلاثين، بحسب ما أعلن ناديه.

وقال ميورا الذي يحمل الوان يوكوهاما أف سي منذ عام 2005 انه لن يعتزل قبل بلوغ الستين من عمره.

وخاض ثلاث مباريات الموسم الماضي مع ناديه دون ان يدرك الشباك، وقد صعد معه الى مصاف اندية الدرجة الاولى.

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وفي بيان قصير، قال انه يركز على الاستمتاع بكرة القدم ومساعدة فريقه على البقاء في دوري النخبة "سأقوم بكل ما في وسعي للمساهمة بفوز الفريق".

وكان ميورا اصبح في 2017 اكبر لاعب يسجل في مباراة رسمية واكبر لاعب كرة قدم، محطما رقمي النجم الانكليزي السابق ستانلي ماثيوز.

وترك ميورا اليابان الى البرازيل في 1982 حيث وقع عقدا مع سانتوس، واستهل مسيرته الدولية في 1990 مساهما في بلوغ اليابان اول مونديال لها في 1998، لكنه لم يكن ضمن التشكيلة النهائيات برغم تسجيله 55 هدفا في 89 مباراة دولية.

وكان احد ابرز النجوم عند اطلاق دوري المحترفين في اليابان عام 1993 قبل انتقاله الى جنوى الايطالي في الموسم التالي. وكانت ابرز محطاته في اليابان مع كاوازاكي فيردي بين 1990 و1998. وحل يوكوهاما أف سي وصيفا في الدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي ما منحه بطاقة الصعود الى دوري النخبة.