الهولندي يوردي كرويف مدربا للاكوادور









اسماء السيد - استلم الهولندي يوردي كرويف، نجل الأسطورة الراحل يوهان كرويف، مهمة تدريب المنتخب الإكوادوري لكرة القدم، وذلك بهدف محاولة قيادته للتأهل الى نهائيات مونديال قطر 2022.

وقال لاعب برشلونة الإسباني السابق خلال تقديمه الرسمي في كيتو "من دواعي سروري أن أكون متواجدا هنا. شعور الحماس الذي انتابني لدى وصولي الى هنا (الأحد) كان رائعا"، مشيرا الى أن "التأقلم كان سريعا. نحن جاهزون للتحدي الذي نواجهه".

وواصل ابن الـ45 عاما "تنتظرنا مباريات صعبة، لكن هذا هو جمال العمل الذي نقوم به".

وبعد أن أنهى مسيرته كلاعب في فاليتا المالطي عام 2010، حقق كرويف النجاح كمدير رياضي لنادي ماكابي تل أبيب الإسرائيلي بين 2012 و2017 قبل أن يستلم الاشراف عليه لموسم 2017-2018 في أول مهمة له كمدرب، ثم انتقل في الموسم التالي الى الصين لتدريب شونغكينغ دانغداي ليفان.

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وسيحل الهولندي الذي بدأ مشواره الاحترافي كلاعب مع برشلونة قبل التنقل بين مانشستر يونايتد الإنكليزي وسلتا فيغو وألافيس وإسبانيول الإسبانية ثم ميتالورغ دانييتسك الأوكراني وأخيرا فاليتا، في تدريب الإكوادور خلفا للكولومبي هرنان داريو غوميز الذي أقيل من منصبه بعد الخروج من الدور الأول لبطولة كوبا أميركا في حزيران/يونيو الماضي.

وحلت الإكوادور أخيرة في مجموعتها خلف الأوروغواي، تشيلي واليابان التي حلت ضيفة على البطولة القارية.

وتبدأ الإكوادور مشوارها في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في 26 اذار/مارس المقبل في ضيافة الأرجنتين.