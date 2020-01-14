ليبرون يسقط فريقه السابق ويحلق مع ليكرز في الغربية









اسماء السيد - لم يرحم ليبرون جيمس زملاءه السابقين في كليفلاند كافالييرز وقاد فريقه لوس انجليس ليكرز الى فوزه التاسع تواليا، الاثنين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وفي ظل غياب النجم الآخر أنتوني ديفيس المصاب في قاعدة العمود الفقري وراجون روندو المصاب باصبع يده، تفوق لويس انجليس ليكرز بسهولة 128-99.

ولحق كافالييرز بايقاع مضيفه في الربعين الاول (21-27)، والثاني (21-26)، بيد ان ليبرون اخذ الامور على عاتقه في نهاية الثالث ومطلع الرابع حيث سجل 14 من نقاطه الـ31 إلى 8 تمريرات حاسمة.

وتخطى "الملك" جيمس الذي أحرز لقب الدوري مع كليفلاند في 2016، اللاعب ايزياه توماس في المركز الثامن على لائحة الممررين التاريخيين، وقد ساعده في مهمته البديل العملاق دوايت هاورد صاحب 21 نقطة و15 متابعة و6 كرات ساحقة "دانك".

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في المقابل، كان كيفن لوف الافضل لدى الخاسر مع 21 نقطة و11 متابعة، واضاف لاعب الارتكاز تريستان تومسون 17 نقطة و10 متابعات.

وعزز ليكرز صدارته للمنطقة الغربية مع 33 فوزا و7 خسارات، بفارق 6 انتصارات عن دنفر ناغتس ويوتا جاز، فيما يقبع كليفلاند بفارق مركزين عن ذيل ترتيب المنطقة الشرقية (12-28).

وفي صدارة الترتيب العام للدوري، يبتعد ليكرز بفارق فوزين عن ميلووكي باكس (35-6).