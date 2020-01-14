شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكما لمباراة الأهلى وطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، الحكم الدولى محمود عاشور لإدارة مباراة الأهلى وطنطا المحدد لها السابعة والنصف مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من عمر الدورى العام على استاد القاهرة.

واختارت اللجنة أيضا الدولى أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والجونة المحدد لها الخامسة مساء الغد، على استاد الجونة ضمن منافسات نفس الجولة.

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وحقق الأهلى منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الأخير له على نادى مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلى على التوالى، حيث لم يتعثر الفريق فى أى لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط فى انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.

وعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بغلق الملف الأفريقى مؤقتاً من أجل الاستعداد للمنافسة المحلية فى بطولة الدورى، مؤكداً ضرورة الفصل بين البطولتين حتى يتمكن الأهلى من مواصلة انتصاراته وتصدر جدول مسابقة الدورى، وذلك بعد التعادل المخيب للأمال أمام بلاتينيوم ليتعقد موقف الفريق قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، والمقرر إقامتهما مع فريقى النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى، وشدد فايلر فى حديثه مع اللاعبين على ضرورة السير بنفس الخطوات السابقة فى بطولة الدورى وغلق الملف الأفريقى، مشيرا إلى أن العمل والاستعداد لمباراة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا سيكون فى الوقت المناسب.

ويعانى الأهلى من غيابات بالجملة فى مواجهة طنطا بسبب الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحى، وحمدى فتحى، سعد سمير، فى الوقت الذى لازال هناك أكثر من لاعب غير جاهز بشكل كامل بعد عودتهم تواً من الإصابة، ومنهم المالى اليود يانج ومحمد مجدى قفشة وشريف إكرامى.