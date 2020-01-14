شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يستقبل محافظ الواى الجديد فى الأهلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ظهر اليوم الثلاثاء، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمقر الجزيرة، ودار بينهما حوار مطول حول سبل التعاون بين النادى والمحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار سياسة الأهلى للتعاون مع مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة النادى والرياضة المصرية بشكل عام واستكمالاً للدور المجتمعى للأهلى الذى يقوم به مجلس الإدارة، ويحرص عليه منذ توليه المسئولية.

واستعرض اللواء الزملوط خلال الجلسة المُثمرة البنية التحتية لمحافظة الوادى الجديد التى تمتلك 40% من مساحة جمهورية مصر العربية، كما تمتلك بنية تحتية رياضية جيدة تضم استاداً رياضياً على مساحة 26 فدانا وحمام سباحة ومضمارا للجرى، وملعبا خماسيا من النجيل الصناعى.

وناقش الكابتن الخطيب مع محافظ الوادى الجديد العديد من أوجه التعاون؛ فى مقدمتها القيام برحلات سياحة بيئية وعلاجية لأعضاء الجمعية العمومية للنادى فى الوادي الجديد، وإقامة ندوات ثقافية عن المحافظة لأعضاء الأهلى فى إطار برنامج "اعرف بلدك" الذى تُنظمه وزارة الشباب والرياضة.

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وشهدت الجلسة حوارًا إيجابياً حول إمكانية تدشين فرع جديد لأكاديمية الأهلى فى الوادى الجديد، وكذلك إجراء اختبارات للناشئين فى المحافظة، كما تطرق الاجتماع إلى إمكانية رعاية الأهلى لـ 3 أبطال فى ألعاب القوى ينتمون لمحافظ الوادى الجديد.

من جانبه أبدى اللواء محمد الزملوط سعادته البالغة بزيارة النادى، والتواجد فى هذا الصرح الرياضى الكبير، والاستقبال الطيب من جانب الكابتن محمود الخطيب، مُشيرا إلى أن التعاون مع الأهلي أمر يسعده، ومحل اهتمام وتقدير كبير، لاسيما أنه يتعلق بالنادي صاحب الأيادي البيضاء على الرياضة المصرية.

وأوضح أن الأندية الرياضية لابد أن يكون لها دور مجتمعي في شتى محافظات مصر، وهو ما يقوم به الأهلي على الوجه الأكمل، مُشيراً إلى أن التعاون خطوة إيجابية لخدمة المحافظة بشكل خاص والرياضية المصرية بشكل عام.



الخطيب مع محافظ الوادي الجديد في حضور مرجان