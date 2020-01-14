شكرا لقرائتكم خبر عن عماد فتحى يجرى جراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى عماد فتحى مدافع وسط المصرى البورسعيدى عملية الرباط الصليبى اليوم بألمانيا لدى البروفيسور الألماني الشهير أندرياس فايلر أحد أكبر المتخصصين فى إجراء تلك الجراحة بأوروبا، الذى كان قد أجرى تلك العملية لعدد من اللاعبين المصريين وكان آخرهم محمد محمود لاعب منتخب مصر الأوليمبى والنادى الأهلى.

كان اللاعب قد تعرض لتلك الإصابة خلال مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، التى جمعت المصرى بمضيفه فريق نواذيبو الموريتانى وهى المباراة التى أقيمت على استاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فى الأول من ديسمبر الماضى وانتهت بفوز المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



عماد فتخى

ومن المقرر أن يقضي اللاعب فترة نقاهته بعد إجراء الجراحة بأحد المراكز الطبية المتخصصة ببرلين قبل أن يعود إلى مصر لبدء برنامجه التأهيلى الذى يبدأ بعد نحو شهر تقريبًا.

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من ناحية أخرى نفى مجلس إدارة المصري صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقدم ايهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري باستقالته لمجلس إدارة النادي عقب نهاية مباراة اليوم أمام بيراميدز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويهيب مجلس إدارة المصري بجماهيره العظيمة عدم الالتفات إلى تلك الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية في هذه الفترة الحرجة التي تستلزم تكاتف جميع المنتمين للنادي المصري خلف ناديهم كما هو العهد بهم دائمًا.

مجلس إدارة المصري إذ يتفهم حالة الغضب التي تنتاب جماهيره العظيمة نتيجة الهزيمة في مباراة اليوم، فإنه في الوقت نفسه يؤكد على دعمه الكامل للجهاز الفني للمصري بقيادة الكابتن ايهاب جلال وكذلك للاعبي الفريق الذين يحتاجون المؤازرة والدعم الجماهيري في الفترات التي قد يجانبهم فيها التوفيق أكثر من الفترات التي يحققون فيها الانتصارات، وذلك بهدف توفير الأجواء الهادئة اللازمة لتدارك أي سلبيات وعودة الفريق إلى الانتصارات.