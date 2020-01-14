شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها صالح جمعة يتحفظ على الانتقال للإسماعيلى رغم موافقة الأهلى، "راتب شهرى" لمجلس إدارة اتحاد الكرة فى اللائحة الجديدة.

صالح جمعة يتحفظ على الانتقال للإسماعيلي رغم موافقة الأهلي

وافق النادى الأهلى على عرض نظيره الإسماعيلى لاستعارة صالح جمعة لاعب وسط الفريق، بعد منح فايلر الضوء الأخضر لرحيل اللاعب، عقب خروجه بشكل كامل من حساباته الفنية وهو ما ظهر في استبعاده من كل المباريات التي خاضها الفريق الأحمر تحت قيادة فايلر، بعد تأكد الإدارة الحمراء من عدم التزام اللاعب وخروجه المستمر عن النص وهو ما تمتلك عليه إدارة الأهلي أدلة كثيرة.

"راتب شهرى" لمجلس إدارة اتحاد الكرة فى اللائحة الجديدة

استقر مسئولو الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا على وضع عدد من الشروط الجديدة فى اللائحة التى يعدها مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية لاتحاد الكرة للموافقة عليها، خاصة أن "فيفا" لا يعترف بالعمل التطوعى بدون أجر، ومن يعمل داخل جدرانه بشكل احترافى مقابل حصول كل عضو على مقابل مادى أو بدلات وهو ما يحدث مع اللجنة الخماسية الحالية والتي يتم صرف بدلات شهرية لها من قبل "فيفا".

غياب جهاد جريشة والبنا وأبو الرجال عن تدريبات تقنية الـvar

يغيب الرباعى جهاد جريشة وأمين عمر ومحمود البنا الحكام الدوليين، ومحمود أبو الرجال، المساعد الدولى، عن تدريبات تقنية الفيديو المقامة فى استاد القاهرة.

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الزمالك يصرف جزءا من متأخرات لاعبى الكرة قبل مواجهة الجونة

صرف مسئولو نادى الزمالك جزءا من مستحقات لاعبى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قبل مواجهة الجونة المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ13 بالدورى، حيث كان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد وعد اللاعبين بعد الفوز على زيسكو السبت الماضى، بصرف جزء من مستحقات اللاعبين قبل مباراة الجونة وهو ما تم تنفيذه فعليا.

شريف إكرامى يتعافى من إصابة السمانة ويعود لتدريبات الأهلى

ينتظم شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى اليوم فى مران الفريق الجماعى بعد تعافيه من الإصابة فى عضلة السمانة، وكان اللاعب قد استكمل تنفيذ برنامجه التأهيلى على هامش تدريبات الفريق فى زيمبابوى.

15 ألف مشجع في مباريات الدور الثاني للدوري

يبحث مسئولو اتحاد الكرة مع القيادات الأمنية خلال الفترة الماضية زيادة أعداد الجماهير في المباريات المقبلة للدوري وكأس مصر والعمل على توحيد أعداد الجماهير في جميع المباريات وتجري محاولات للبدء بـ15 ألف مشجع في أي مباراة على أن تزيد تدريجيا حتي تعود المدرجات لطبيعتها وامتلاء الاستادات خاصة بعد تعميم تجربة الـfan Id و دخول الجماهير بنظام "تذكرتي" ما يسهل مهمة الجهات الأمنية وأمن الملاعب في الكشف عن أي مشجع يخرج عنه النص خلال المباريات بالإضافة إلى تجهيز الملاعب بكاميرات المراقبة داخل الملعب والمدرجات.

فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر للتعاقد مع المهاجم الجديد

وافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على مقترح لجنة التخطيط بتحويل دفة المفاوضات تجاه فراس الشواط مهاجم الصفاقسي التونسي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الجاري وتدعيم خط الهجوم لتلبية رغبة المدرب السويسري.