شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى: المفاوضات مع أليكى مستمرة وآخرون فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل إدارة الكرة بالأهلى عن اقتراب النادى من إتمام التعاقد مع المهاجم الجديد لتدعيم صفوف الفريق، وذلك فى ضوء المفاوضات التى قام بها مدير التعاقدات أمير توفيق بعد ترشيحات لجنة التخطيط للكرة لعدد من اللاعبين الفترة الماضية.

وأفاد المصدر أن الفترة الحالية تشهد تكثيف للمفاوضات بين إدارة الأهلى وعدد من اللاعبين على رأسهم الفرنسى هارليم جنويرى مهاجم فريق سيتيوا بخاريست الرومانى، الذى وضعه السويسرى رينيه فايلر على رأس الترشيحات للانضمام للأهلى وقيادة هجوم الفريق فى الموسم الجديد.

وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل أن النادى لم تتوقف مفاوضاته مع النيجيرى بلسينج اليكى مهاجم لوزرين السويسرى، لكنه يأتى فى المرتبة الثانية للترشحيات حال توقف أو تعثر المفاوضات مع الفرنسى هارليم جنويرى.

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وأتم المصدر حديثه أن الأهلى لديه خيار ثالث وهو الجامبى على سوى الذى يلعب لفريق سيسكا صوفيا البلغارى، ضمن دائرة الترشيحات لدعيم هجوم الفريق وهو اللاعب الذى جرت مفاوضات خلال الفترة الماضية عبر وكيله الذى قام بترشيحه للأهلى.

يذكر أن مسئولى النادى الأهلى رفعوا سقفهم المادى فى ملف شراء المهاجم الأجنبى الجديد، والذى توقف عند 2 مليون دولار منذ وقت قريب، بعد تعهد أحد محبى النادى بتحمل جزء من قيمة الصفقة لسرعة إتمامها، وأملاً فى استفادة الفريق منها فى أسرع وقت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهتين مصيريتين فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الأولى أمام النجم الساحلى والثانية أمام الهلال السودانى.

وسافر أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلى فى رحلة أوربية تمهيداً للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق الأحمر، وذلك لتلبية طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق والذى أكد حاجته لمهاجم أجنبى سوبر.

ويزور أمير توفيق أكثر من بلد أوروبية فى رحلته للدخول فى مفاوضات مباشرة مع أكثر من لاعب كان فايلر قد منح الضوء الأخضر للتعاقد مع أى منهم، وعلى رأسهم النيجيرى إيليكى مهاجم لوزيرن السويسرى والجامبى على سوى لاعب سيسكا البلغارى.