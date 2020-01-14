شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً فى قائمة أسوان لمواجهة المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطحب مجدى عبد العاطى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة النادى المصرى، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الخميس، على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام.

حيث ضمت القائمة كلا من :

في حراسة المرمي : مسعد عوض، إسلام سليمان

خط الدفاع : إبراهيم القاضي، محمد جابر ميدو، عبدالله السنجهاوي، الحسيني سمير، مصطفي دويدار، يوسف العوامي، أحمد بلية

خط الوسط : هيثم الفيل، أحمد فتحي، محمد خليفة، سعيد كانتى، عبدالعزيز إمام، أحمد صغيري، عبدالرحمن خالد جبنه، محمد الصباحي

خط الهجوم : حسن طارق، فادى فريد، إبراهيم جلال

ويحتل أسوان المركز الـ18 والأخير بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 12 مباراة فازوا فى واحدة على حساب إنبى بهدف نظيف، وتعادلوا فى 5 لقاءات وخسروا 6 أخرى.

ويعانى أسوان فى مركز الهجوم بسبب تعرض الثنائى أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى لقطع فيالرباط الصليبى للركبة ليغيبا عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى.

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كما يعانى أبناء الجنوب من أزمة مادية بسبب نقص التدعيمات، حيث يحاول مسئولو أسوان ضم صفقات مجانية لعدم قدرتهم على دفع تكاليف عالية فى موسم الانتقالات.

من جانبه اعتمد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان على ناشئى 99، حيث صعد مدرب أسوان 5 ناشئين للفريق الأول وهم، إبراهيم حازم وسعيد كانتى ويوسف العوامى وكريم الطيب وأحمد بلية.

ويسعى أسوان لإتمام أكثر من صفقة خلال الفترة القادمة، حيث تقدم مسئولو أسوان بطلب إلى النادي المصري لاستعارة الثلاثي، حجاج عويس ومحمود شيكا وأحمد خالد وناشئ إنبى عمرو ناصر.

كما يفاوض مسئولو أسوان، نادى الزمالك للحصول على مهاجم وصانع ألعاب فريق 99 فى القلعة البيضاء، لتدعيم صفوف أبناء الجنوب خلال الميركاتو الشتوى.