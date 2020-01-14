شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب اليد تصل إلى تونس لخوض منافسات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة منتخب مصر لرجال كرة اليد إلى تونس لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا التى ستطلق الخميس بتونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتضم القائمة كلاً من اللاعبين كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر، أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى 5 لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد .

وتقع مصر فى بطولة أمم أفريقيا فى المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

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ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة غينيا يوم 16 يناير على أن يواجه منتخب كينيا فى اليوم التالى، ويختتم المنتخب المصري مباريات الدور الأول يوم 19 يناير بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

حرص الدكتورأشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة على عقد زيارة المنتخب فى المركز الأولمبى بالمعادى قبل السفر لمطالبة اللاعبين بضرورة بذل كل الجهد للفوز بلقب البطولة من خلال بذل كل جهد ممكن لإسعاد جماهير الرياضة المصرية .

وفاز منتخب مصر بآخر ألقابه فى النسخة 2016 التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره، والتى أهلت المنتخب إلى أولمبياد ريو دى جانيرو بالبرازيل على حساب تونس أيضا بالفوز بنتيجة 21 / 19.