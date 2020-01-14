شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عاشور يدخل حسابات طلعت يوسف لتدعيم صفوف الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل صلاح عاشور صانع ألعاب مصر المقاصة حسابات طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى من أجل تدعيم صفوف زعيم الثغر خلال الميركاتو الشتوى الحالى، يأتى ذلك فى إطار خطة الاتحاد السكندرى لتدعيم مركز صانع الألعاب بعد تمسك مسئولى الأهلى ببقاء عمار حمدى فى قائمة الفريق الأحمر، وعدم إعارته للنادى السكندرى بالرغم من وصول المفاوضات لخط النهاية، إلا أن السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى عاد وتراجع وأكد تمسكه بعمار حمدى.

ويسابق الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى الزمن من أجل التعاقد مع صانع ألعاب يكون بديلا لأحمد رفعت تتم الاستعانة به عند إيقاف الأخير.

ويأمل طلعت يوسف فى إبرام صفقة قوية فى مركز صانع الألعاب بالإضافة لمدافع وسط، بعدما نجح محمد مصيلحى رئيس النادى فى إنهاء صفقة الليبى أنيس ساليو مهاجم النجم الساحلى.

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ويعانى طلعت يوسف من أزمة قبل مباريات الفريق المقبلة أمام بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل، بسبب الغيابات فى وسط الملعب بعد تأكد غياب هشام محمد بسبب إصابته أثناء تدريب زعيم الثغر، وأثبتت الأشعة التى خضع لها بمعرفة عمرو الاشلم طبيب الفريق إصابته بمزق من الدرجة الثانية يستلزم العلاج لمدة لا تقل عن 21 يوما وأصبح خارج حسابات الجهاز الفنى فى مباريات الدور الأول ومباراة العودة فى البطولة العربية أمام الإسماعيلى.

ويعانى خط وسط الاتحاد من غيابات عديدة أهمها كريم الديب وخالد الغندور ثم هشام محمد، فيما تأكدت مشاركة نور السيد فى التدريبات وبالتالى المباريات الرسمية.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية استعداد لمباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل على ملعب المكس، فى مباراة يبحث فيها سيد البلد عن العودة للانتصارات من جديد، بعدما توقف رصيده عند 21 نقطة فى المركز الرابع بمسابقة الدورى.